Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı Video

-Kaza yapan araçlardan detaylar



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 aracın birbiriyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza MAnisa'nın Şehzadeler ilçesi Halil Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gizem D. (29) idaresindeki 45 APK 103 plakalı otomobil çıktığı 509 Sokaktan cadde üzeride sola dönmek isterken Emre Y. (45) idaresindeki 45 ABK 641 plakalı hafif ticari kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri Hüseyin Y. idaresindeki servis aracına çarptı. Kazada Gizem D. ve Emre Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Şehir Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

