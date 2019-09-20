Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı Video

Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı Video

Kazadan detaylar

İlk Müdahale Trafik Kazası Servis Aracı 

-Kaza yapan araçlardan detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 aracın birbiriyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza MAnisa'nın Şehzadeler ilçesi Halil Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gizem D. (29) idaresindeki 45 APK 103 plakalı otomobil çıktığı 509 Sokaktan cadde üzeride sola dönmek isterken Emre Y. (45) idaresindeki 45 ABK 641 plakalı hafif ticari kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri Hüseyin Y. idaresindeki servis aracına çarptı. Kazada Gizem D. ve Emre Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Şehir Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı