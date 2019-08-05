Manisa'da 20 dönüm tarım arazisi küle döndü Haberi



- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında zeytin ve meyve ağaçlarının olduğu 20 dönümlük alan küle döndü. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen arazi yangını rüzgarında etkisiyle büyüyerek yaklaşık 20 dönümlük makilik ve zeytinlik araziyi küle döndürdü. Irlamaz Mahallesi yakınlarında meydana gelen yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye amirliği ile Turgutlu İlçe Orman Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle kontrolü zorlaşan yangın 20 dönümlük araziyi küle çevirdikten sonra kontrol altına alınabildi. 300 zeytin ağacı ve meyve ağacının küle döndüğü arazi yangınında ekipler soğutma çalışması yapıyor.

