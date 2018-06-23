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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Manevra yapan tren işçilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Video

Manevra yapan tren işçilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Video

Olay yerinden görüntüler

Polis Hastane Cenaze Yük Treni 

-Polis ekiplerinin çalışması
-Cenaze aracı ve polis araçlarından görüntüler
-Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de manevra yapan trenin raylarda çalışan sinzalizasyon işçilerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İstasyon mahallesinde meydana gelen olayda, sinzalizasyon işçisi olarak çalışan Yılmaz A. (44) ve Ali K.'ya (39), M.A.T. yönetimindeki yük treni çarptı. Feci kazada, trenin altında kalan Yılmaz A. hayatını kaybederken, Ali K. da yaralandı. Ali K., sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz A.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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