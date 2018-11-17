Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mandalinanın ununu da yaptılar İzle

Mandalinanın ununu da yaptılar İzle

Mandalina ürünlerinden detay

Araştırma Merkezi Kozmetik Ürünler Katkı Maddesi Kozmetik Ürün Mandalina Suyu 

-Mandalina ununun yapılışı
-Erman Aras röportajı

( MUĞLA -ÖZEL)- Mandalinanın lokumu, sabunu, gazozu, tatlısı derken şimdi de ununu yaptılar MUĞLA

- Meşhur Bodrum mandalinasından üretilen ürünlerin arasına bir yenisi daha eklendi. Reçelinden, lokumuna, çikolatasından, sabununa kadar birçok ürünü bulan mandalinanın ununu da yaptılar. Bodrum mandalinasından üretilen yiyecek, içecek ve kozmetik ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Bodrum’da mandalina bahçesi olan ve lokum üretimi yapan iş adamı Erman Aras mandalinadan un yaptı. Kurutulmuş mandalinalar öğütülerek elde edilen mandalina unu pastalarda, kızartmalarda ve şekerleme ürünlerinde kullanılabiliyor. İlham kaynağı katkısız lokum oldu Kendi bahçesinden hasat ettiği mandalinalarla katkısız mandalina lokumu yapmaya karar veren Erman Aras lokumu yaptıktan sonra üstüne nasıl bir un kullanacağına karar veremedi. Elinde bulunan mandalinaları kurutup değirmende öğüten Aras, kuru mandalinadan un elde etti. Aras, daha sonra şeker ilavesiz, katkı maddesi bulunmayan mandalina lokumunun üzerini mandalina unu ile kapladı. Mandalina bahçesinde kurduğu araştırma merkezinde mandalinadan çerez, lokum, gazlı içecek gibi birçok ürün üreten Aras, mandalinadan un yaparak yeni bir ürün daha elde etmiş oldu. Birçok üründe kullanılabilir Ürettiği lokumların üzerini kaplamak için Mandalinadan un yapan Aras, ürettiği unun birçok alanda kullanılabileceğini ifade etti.
Mandalina ununun kızartmalarda, pastalarda, şekerlemelerde ve bir çok üründe kullanılabileceğini belirten Erman Aras şu sözlere yer verdi “Mandalina çok çeşitli alanlarda kullanılabilen bir meyvedir. Mandalinayı kuruttuğunuz zaman cips olarak atıştırmalık olarak yiye bilirsiniz. Kurutulmuş mandalinayı una da çevirebilirsiniz. Una çevrilen mandalina birçok alanda kullanılabiliyor. Başta kekler olmak üzere pastalarda kullanılabilir. Pastacılığın yanı sıra mandalina unundan balığınızı da çok rahatlıkla kızartabilirsiniz. Biz farklı amaçlarla da kullanıyoruz. Mandalina lokumu yapıyoruz. Şekersiz, su katmaksızın kendi mandalina suyundan yapıyoruz. Şekersiz mandalina lokumumuza şeker kullanmadığımız için üzerine pudra şekeri de kullanamıyoruz. Bunun için yaptığımız mandalina unu ile birlikte üstünü kaplıyoruz. Böylece tam Bodrum kokan bir ürün elde etmiş oluyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı