Mandalinanın ununu da yaptılar Haberi

-Mandalina ununun yapılışı

-Erman Aras röportajı



( MUĞLA -ÖZEL)- Mandalinanın lokumu, sabunu, gazozu, tatlısı derken şimdi de ununu yaptılar MUĞLA



- Meşhur Bodrum mandalinasından üretilen ürünlerin arasına bir yenisi daha eklendi. Reçelinden, lokumuna, çikolatasından, sabununa kadar birçok ürünü bulan mandalinanın ununu da yaptılar. Bodrum mandalinasından üretilen yiyecek, içecek ve kozmetik ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Bodrum’da mandalina bahçesi olan ve lokum üretimi yapan iş adamı Erman Aras mandalinadan un yaptı. Kurutulmuş mandalinalar öğütülerek elde edilen mandalina unu pastalarda, kızartmalarda ve şekerleme ürünlerinde kullanılabiliyor. İlham kaynağı katkısız lokum oldu Kendi bahçesinden hasat ettiği mandalinalarla katkısız mandalina lokumu yapmaya karar veren Erman Aras lokumu yaptıktan sonra üstüne nasıl bir un kullanacağına karar veremedi. Elinde bulunan mandalinaları kurutup değirmende öğüten Aras, kuru mandalinadan un elde etti. Aras, daha sonra şeker ilavesiz, katkı maddesi bulunmayan mandalina lokumunun üzerini mandalina unu ile kapladı. Mandalina bahçesinde kurduğu araştırma merkezinde mandalinadan çerez, lokum, gazlı içecek gibi birçok ürün üreten Aras, mandalinadan un yaparak yeni bir ürün daha elde etmiş oldu. Birçok üründe kullanılabilir Ürettiği lokumların üzerini kaplamak için Mandalinadan un yapan Aras, ürettiği unun birçok alanda kullanılabileceğini ifade etti.

Mandalina ununun kızartmalarda, pastalarda, şekerlemelerde ve bir çok üründe kullanılabileceğini belirten Erman Aras şu sözlere yer verdi “Mandalina çok çeşitli alanlarda kullanılabilen bir meyvedir. Mandalinayı kuruttuğunuz zaman cips olarak atıştırmalık olarak yiye bilirsiniz. Kurutulmuş mandalinayı una da çevirebilirsiniz. Una çevrilen mandalina birçok alanda kullanılabiliyor. Başta kekler olmak üzere pastalarda kullanılabilir. Pastacılığın yanı sıra mandalina unundan balığınızı da çok rahatlıkla kızartabilirsiniz. Biz farklı amaçlarla da kullanıyoruz. Mandalina lokumu yapıyoruz. Şekersiz, su katmaksızın kendi mandalina suyundan yapıyoruz. Şekersiz mandalina lokumumuza şeker kullanmadığımız için üzerine pudra şekeri de kullanamıyoruz. Bunun için yaptığımız mandalina unu ile birlikte üstünü kaplıyoruz. Böylece tam Bodrum kokan bir ürün elde etmiş oluyoruz” dedi.



