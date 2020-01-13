Mandaların eksi 10 derecede kaplıca sefası

-Kaplıcadan görüntüler

-Suyun içindeki mandalardan görüntüler

-Fotoğrafçılardan görüntüler

-Mandaları yıkayan hayvan sahibinden görüntüler

-Röpler

-Drone görüntüler

-Mandaların sudan çıkmaları



( BİTLİS )- Fotoğraf tutkunları kaplıcaya giren hayvanları fotoğraflamak için adeta bir birileriyle yarışıyor BİTLİS



- Bitlis'in Güroymak ilçesinde hava sıcaklığı eksi 10 ile 12 dereceye kadar düşerken, mandalar ise kaplıca keyif yaşıyor. Güroymak ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan mandalar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada yıkatılarak temizleniyor. Mandaların sahipleri, hayvanlarını temizlensin diye metrelerce derinlikten çıkan sıcak ve şifalı suyun bulunduğu kaplıcaya sokuyor. Hava sıcaklığının çoğu zaman eksi 15 ve 20 dereceye kadar düştüğü bölgeye, hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülemek için Türkiye'nin dört bir tarafından da yüzlerce fotoğrafçı geliyor. Mandalarını kış aylarında hemen hemen her gün kaplıcaya götüren Yunus Özcan, hem mandalarını temizliyor hem de fotoğraf tutkunlarına hayvanları ile birlikte görsel şölen sunuyor. “Eksi 10 ile 12 derecede bizlerde hayvanlarla birlikte suya giriyoruz” Hayvanlarla birlikte kendilerinin de kaplıcaya girdiklerini söyleyen Özcan, “Biz kış aylarında hayvanları kaplıcaya getiriyoruz. Bitlis’ten ve diğer illerden fotoğrafçılar geliyor. Eksi 10 ile 12 derecede bizlerde hayvanlarla birlikte suya giriyoruz. Hem onları temizliyoruz hem de kendimiz yıkanıyoruz” dedi.

“İnsanlar ve hayvanlar aynı anda suya giriyor” Fotoğraf tutkunu Mustafa Kepenek ise, mandaların kaplıcaya girmelerinden dolayı çok ilginç görüntülerin ortaya çıktığını söyledi.



Kepenek, fotoğrafa gönül veren herkesin mutlaka Budaklı Kaplıcasına gelmesi gerektiğini ifade ederek, “Nevşehir’den geliyorum. Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcalarını çekmeye geldik. Hava sıcaklığı sıfırın altına 10 derecedir. Buradaki görüntü gerçekten çok ilginç. İnsanlar ve hayvanlar aynı anda suya giriyor. Buharla beraber muazzam bir görüntü ortaya çıkıyor. Bizde bu güzel görüntüleri arşivimize katmak ve fotoğraflamak için buraya geldik. Fotoğrafa gönül veren ve fotoğrafçı arkadaşlarımızı buraya bekleriz” dedi.

(VO-MSA-Y)



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