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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Manda sütünden 'Tepecik' dondurması

Manda sütünden 'Tepecik' dondurması

DONDURMA YAPIMINDA KULLANILAN MEYVELERİN İŞLENMESİ, DONDURMA YAPIMINDA AYRINTILAR, DONDURMA ÜRETİCİSİ İLE RÖPORTAJ, DONDURMA ALANLAR VE DONDURMA ALANLAR İLE RÖPORTAJ

( KÜTAHYA - ÖZEL - HD)- Lezzeti daha farklı kılmak için eski yöntemlerle mevsimine göre doğal meyve taneleri kullanılıyor KÜTAHYA

Haşhaş Manda Sütü Sanat Eseri Doğal Dondurma 


- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde doğal meyve ürünlerinden ve manda sütünden üretilen dondurma büyük ilgi görüyor. Yapılan dondurmada lezzeti daha farklı kılmak için eski yöntemlerle mevsimine göre doğal meyve taneleri kullanılıyor. Manda sütlü dondurma imalatçısı ve satıcısı İbrahim Ethem Uluçay, uzun yıllardır beldede dondurmacılık yapıyor. Uluçay, Manda sütü, farklı meyveler ve yerli salep ile bu lezzeti vatandaşlara sunuyor. Yaklaşık 24 çeşit doğal dondurma ürettiğini belirten İbrahim Ethem Uluçay, "Tepecik beldemizde müşterilerimize manda sütüyle çeşit çeşit doğal meyvelerle, doğal saleple imal edip vatandaşımıza Tepecik adını verdiğimiz dondurmamızı arz ediyoruz. Dondurmamızın tercih edilme sebebi ise dondurmamız katkısız tamamen doğal. Mesela çilekli dondurma yapıyorsak çilek katıyoruz. Limonlu dondurmamıza limon katıyoruz. Tamamen el emeği gerçekten zahmetli ama neticesi çok güzel.” "Dondurmamız üntika sanat eserinde bir dondurma" diyen Uluçay, " Yani dondurma ilk icat edildiği doğallığıyla boya olmadan, emülgatör olmadan, aroma olmadan üretiyoruz. Bu da bizi cazip kılıyor" ifadelerini kullandı. Uluçay, işyerinde ayrıca haşhaşlı ve leblebili dondurma da bulunuyor. Tepecik Beldesi aşığı olduğunu ifade eden Uluçay, dondurmasının adını da bu nedenle Tepecik ismi verdiğini belirtti.
Müşteriler ise, Tepecik dondurmasını katkısız olmasından ve manda sütünden olmasından dolayı yaz kış severek yediklerini ifade ettiler. (Tİ-EFE)
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