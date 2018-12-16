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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Manavgat'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı Haberi

Manavgat'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı Haberi

kaza yeri

İlk Müdahale Ticari Taksi Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

-yaralılar
-yaralılara sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale
-yaralıların ambulansa alınması
-kazaya karışan araçlar

( ANTALYA )- Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza bugün öğle saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fevzipaşa Caddesi istikametine seyir halindeki Hüseyin Y.’ın kullandığı 07 J 0128 plakalı ticari taksiye, aynı istikamette gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 07 ACK 853 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi önündeki İhsan K.’nin kullandığı 07 C 74970 plakalı otel servisine çarptı. Kazada ticari takside bulunan N.Y, M.M.Y. ve M.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.S. ile E.A. yaralandı. Vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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