Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat'ta yağmur suları sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı

Manavgat'ta yağmur suları sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı

sel sularının kapattığı yol

Jandarma Zabıta 

-araçların suda gitme gayreti
-sel sularından geri dönen araçlar
-zabıtanın yolu şeritle kapatması
-yolda kalan araçlar

( ANTALYA ) - Turizm yolunda araçlar güçlükle ilerledi ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesi ve çevresinde etkili olan yağmur yaşamı olumsuz etkilerken, Evrenseki turizm yolunun Evrenseki-Çolaklı mahalleleri arasındaki bölümü yağmur suları sebebiyle bir süre trafiğe kapatıldı. Manavgat’ta gece boyunca aralıklarla devam eden yağmurun oluşturduğu sular, turizm yolunun Evrenseki ile Çolaklı arasındaki bölümünün trafiğe kapanmasına neden oldu. Yağmur sularını tahliye eden bazı menfezlerin yağmur sularının getirdiği ağaç ve çöplerden tıkanması sonucunda turizm yolunun Çolaklı jandarma kavşağı ile Evrenseki Halk Plajı kavşağı arasındaki bölümü sular altında kaldı. Manavgat Belediyesi zabıta ekipleri, sular altında kalan yolda gerekli önlemleri alarak şerit çekmek suretiyle araçların geçişine izin vermedi. Uyarıları dikkate almayan bazı araçların bozularak yolda kaldıkları gözlendi. Araçlar, oteller arasındaki yoldan geçerek ilerledi. Yağmurun şiddetini azaltmasıyla birlikte yoldaki sular çekilirken trafik akışı normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı