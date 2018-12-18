Manavgat’ ta yağmur sebebiyle dere ve kanallar taştı

-sel sularında mahsur kalan tavuklar

-vatandaşların evlerine ulaşma çabaları



( ANTALYA )- Çeltikçi Mahallesinde dere ve kanalların taşması bazı sokaklarda su baskınına neden oldu. ANTALYA



- Manavgat’ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan ve etkisini yarın da sürdürmesi beklenen sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışlar nedeniyle taşan DSİ sulama kanalı ve dereler Çeltikçi Mahallesinde bazı sokaklarda su baskını yaşanmasına neden oldu. Çeltikçi Mahallesi ile Sanayi Mahallesi arasından geçen DSİ’ye ait sulama kanalının özellikle Yukarı Işıklar ve Ulukapı Mahallelerinden gelen sel sularından dolayı taşması ve geri tepmesi nedeniyle Çeltikçi Mahallesi Saraçlı Sokakta su baskınları yaşanıyor. Saraçlı Mahallesinde yaşayan vatandaşlar evlerine güçlükle girip çıkabilirken, başta tavuklar olmak üzere hayvanlar sel sularında mahsur kaldılar. Çeltikçi Mahallesinde Tülübelen Mahallesinde bazı evler sel sularından nasibini aldı. Belediye ekipleri sel sularının boşaltılması için çalışma yapıyor. Çeltikçi Muhtarı Ömer Ünal, DSİ’ye ait sulama kanalı konusunda gerek sözlü gerekse yazılı olarak hem Asat hem de DSİ’ye defalarca müracaatta bulunduğunu belirterek “DSİ’nin sulama kanalına prizden gelen suyun yanında Ulukapı ve Aşağı Işıklardan sel suları geliyor. Eskiden bu sulama kanalından D-400 kenarındaki Çoraklama kanalına bağlantılar olduğu için taşkın dönemlerinde su Çoraklama kanalına oradan da Manavgat ırmağına gidiyordu. İmar planında açılan yollar ve yeni yerleşim alanları nedeniyle bu tahliyeler kapandığı için kanal en küçük yağmurda taşmakta ve Çeltikçi’nin bir çok bölgesi sular altında kalmaktadır. Bugün de yetkililer gelip durumumuzu gördü. Ne var ki bu olayın büyük paralar gerektirmesi nedeniyle Ankara’dan çözümlenebileceği belirtildi. Mahalle sakinlerimizin sorununun acilen çözümlenmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.



