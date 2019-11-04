Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Manavgat’ta uyuşturucu tacirleri arasında silahlı çatışma: 4 gözaltı

Manavgat’ta uyuşturucu tacirleri arasında silahlı çatışma: 4 gözaltı

-şahısların adliyeye çıkarılmaları

( ANTALYA )- 2 grup arasında uyuşturucu ticareti yüzünden silahlı kavgada yaralanan olmadı ANTALYA

5 Yıldızlı Otel Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Silahlı Çatışma Uyuşturucu Tacirleri 


- Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gündoğdu Turizm merkezinde 5 yıldızlı otelin sahilinde 2 grup arasında uyuşturucu ticareti yüzünden silahlı kavga yaşandı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 4 kişi adliyeye çıkarıldı. Manavgat’ta Jandarma ve polisin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları ve bu konudaki etkin mücadelesi, uyuşturucu tacirlerinin birbirine düşmesine neden oluyor. Önceki gün Gündoğdu Turizm merkezinde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 grup arasında yaşanan anlaşmazlık silahların çekildiği kavgaya dönüştü. Yaralama ve ölümün yaşanmadığı olayın ardından olaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Antalya Kom ve Jasat ekipleri, olayla ilgili olarak ’uyuşturucu madde ticareti’, ’kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ’genel güvenliği tehlikeye sokmak’, ’6136 SKM’ye muhalefet’ ve ’uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçlarından aranan O.Ş., R.K., E.T. ve H.C.’yi yakaladı. Evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, fişek ve metamfetamin maddesi ele geçirilen şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı