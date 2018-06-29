Manavgat'ta turist transfer aracı kazası: 1'i Alman uyruklu 4 yaralı

-turistlerin bekleyişi

-turistlerin taksilerle gönderilmesi

-araçların durumu



( ANTALYA )- Kırmızı ışık ihlali yapan turist transfer aracı 2 ayrı araca çarptı- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan havalimanı transfer aracının 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i Alman turist olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza Sorgun Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya’dan aralarında yabancı turistlerinde bulunduğu yolcuları Antalya Havalimanına götürmekte olan Ahmet D.’nin kullandığı 07 ABN 609 plakalı transfer aracı, Sorgun Bulvarı’ndan çevre yoluna çıkmakta olan Veli E.’nin kullandığı 07 LY 539 ve Osman Kara’nın kullandığı 07 ABC 586 plakalı araçlara çarptı. Araçların hurdaya döndüğü feci kazada otomobil sürücüleri Osman K. ve Veli E. otomobilde yolcu olarak bulunan Esra K. ile transfer aracında bulunan Mechthilde Flamm isimli Alman uyruklu turist yaralandı. Manavgat’ta çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken transfer aracının kırmızı ışık ihlali yaptığı görüldü.

Diğer taraftan kazanın ardından transfer aracıyla havalimanına gitmekte olan yerli ve yabancı yolcular uzun süre olay yerinde bekledikten sonra taksilerle havalimanına gönderildi.

