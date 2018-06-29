Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Manavgat'ta turist transfer aracı kazası: 1'i Alman uyruklu 4 yaralı

Manavgat'ta turist transfer aracı kazası: 1'i Alman uyruklu 4 yaralı

kaza anı güvenlik kamerası

Hastane Yabancı Turist Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Işık İhlali 

-turistlerin bekleyişi
-turistlerin taksilerle gönderilmesi
-araçların durumu

( ANTALYA )- Kırmızı ışık ihlali yapan turist transfer aracı 2 ayrı araca çarptı- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan havalimanı transfer aracının 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i Alman turist olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza Sorgun Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya’dan aralarında yabancı turistlerinde bulunduğu yolcuları Antalya Havalimanına götürmekte olan Ahmet D.’nin kullandığı 07 ABN 609 plakalı transfer aracı, Sorgun Bulvarı’ndan çevre yoluna çıkmakta olan Veli E.’nin kullandığı 07 LY 539 ve Osman Kara’nın kullandığı 07 ABC 586 plakalı araçlara çarptı. Araçların hurdaya döndüğü feci kazada otomobil sürücüleri Osman K. ve Veli E. otomobilde yolcu olarak bulunan Esra K. ile transfer aracında bulunan Mechthilde Flamm isimli Alman uyruklu turist yaralandı. Manavgat’ta çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken transfer aracının kırmızı ışık ihlali yaptığı görüldü.
Diğer taraftan kazanın ardından transfer aracıyla havalimanına gitmekte olan yerli ve yabancı yolcular uzun süre olay yerinde bekledikten sonra taksilerle havalimanına gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı