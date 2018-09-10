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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı Haberi

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı Haberi

-kaza yeri ve yaralıya müdahale

Hastane Trafik Kazası Bild 

--yaralının hastaneye götürülmesi
--kaza yapan araçlar ve hasar gören araçlar

( ANTALYA ) - Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı- Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıktı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgile göre Remzi Güven Caddesinde seyir halinde olan Murat T.’nin kullandığı 34 GS 582 plakalı otomobil ile Aşık Veysel Caddesi istikametine gitmekte olan Hasan E.’nin kullandığı 07 ZR 999 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Aşırı hızlı olduğu bildirilen 07 ZR 999 plakalı otomobil, çarpışmanın şiddetiyle kaldırımda park halindeki 2 otomobile zarar verdi. Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Hasan E., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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