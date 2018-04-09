Manavgat’ta seçici göz uygulamaları

-ceza uygulanması

-ihlal yapan araçlar



( ANTALYA )- D-400 Karayolunda 2018 yılının ilk 3 ayında yapılan Kırmızı Işıklar’da gerçekleştirilen seçi göz denetimlerinde bin 50 sürücüye ceza iş uygulandı ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesi D400 Karayolu üzerinde kırmızı ışıklarda yılın ilk 3 ayında gerçekleştirilen seçici göz denetimlerinde bin 50 sürücüye cezai işlem uygulandı. Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği görevlileri, ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazaları en aza indirmek amacıyla 2018 yılında D-400 Karayolu üzerinde sorumluluk bölgesinde seçici göz uygulamasına ağırlık verdi. D-400 Karayolu üzerinde bulunan trafik lambalarının yakınında bekleyen sivil görevli, kırmızı ışıkta geçen veya bir başka kural ihlali yapan sürücüyü yakasında bulunan kamera ile kayıt yaparken, telsiz ile bekleyen ekiplere bildirerek ceza uygulanmasını sağlıyor. Amaçlarının trafik kazalarını ve ölümleri azamiye indirmek olduğunu belirten Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amiri Ahmet Korkmaz, “Haftanın 7 günü günün değişik saatlerinde başta kazaların yoğun yaşandığı noktalar olmak üzere sorumluluk bölgemizde bulunan trafik lambalarında şok kırmızı ışık uygulaması yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyma konusunda duyarlı hale gelmesidir. Özellikle son günlerde meydana gelen ölümlü kazaların ışık ihlalinden yaşanmış olması konunun önemini gözler önüne sermektedir” dedi.

2018 yılının ilk 3 ayında bin 50 civarında sürücüye 2918 Sayalı Trafik Kanununun 47/1b maddesine göre 235 TL para cezası uygulandığını belirten Korkmaz, “Uygulamada kırmızı ışık ihlalinin yanısıra Emniyet Kemeri takmama ve Cep Telefonu ile konuşma gibi kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır. Bugün Antalya Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa olarak D-400 Karayolunda Evrenseki ve Ilıca Bölgelerinde gidiş ve geliş yönlerinde 2 ayrı noktada uygulama gerçekleştirdik. 2 saatlik uygulamada 40 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ceza uygulanırken yapılan kontroller sonucunda eksik evrakı bulunanlara da ceza uygulandı. Uygulamalarımız aralıksız devam edecektir. Gerek sürücü gerekse yaya tüm vatandaşlarımızı başta kırmızı ışık olmak üzere trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Diğer taraftan, Antalya Bölge Trafik Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, kırmızı ışık uygulamasını Manavgat’ın yanısıra Aksu’dan Gazipaşa’ya kadar sorumluluk bölgesinde ilçe trafik istasyon amirlikleriyle birlikte sürdüreceği bildirildi.

Yapılan uygulamada, ehliyetsiz araç kullanan 17 yaşındaki bir gence ehliyetsizlik araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, araç sahibi olan babasına da aracını ehliyeti olmayan kişiye vermek ve kullandırmak suçundan yine 2 bin 18 Tl olmak üzere 4 bin 32 TL ceza uygulandı.

