Manavgat'ta refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza bugün akşam saatlerinde Sarılar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarılar istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Tunahan D.’nin kullandığı 07 NKK 85 plakalı otomobil, Sarılar Caddesinde refüjdeki kaldırım ve palmiyeye çarptıktan sonra takla attı. Otomobilin ters dönerek hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Tunahan D. Ve otomobilde yolcu olarak bulunan Eren K. yaralandı. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



