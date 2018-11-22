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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Manavgat'ta park halindeki aracın lastiklerini bıçakla böyle delik deşik etti

Manavgat'ta park halindeki aracın lastiklerini bıçakla böyle delik deşik etti

-aracın son durumu

Parmak İzi Olay Yeri İnceleme Güvenlik Güçleri Güvenlik Kamerası Lastik Tamircisi 

--araç sahibi ile röportaj
--güvenlik kamerasında olay anı,
-güvenlik güçlerinin incelemeleri,
-lastikçinin lastikleri sökmesi

( ANTALYA ) - Sabah kamyonetindeki hasarı gören sahibi, güvenlik kamerasını izleyince devreye jandarma girdi ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin önünde park halinde bulunan kamyonetin lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla patlatıldı. Sabah gördüğü manzara karşısında şok olan kamyonet sahibi güvenlik kameralarını inceleyince gözlerine inanamadı. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından üç lastiğin bıçakla delinerek patlatıldığını gören kamyonet sahibi Jandarmaya bilgi verdi. Olay dün gece Salkımevler Mahallesi Yenimahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ercan Ünal isimli vatandaşa ait 07 LPD 71 plakalı kamyonetin lastiklerinden 3 tanesi kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanmak suretiyle patlatıldı. Ercan Ünal’ın evine taktırdığı güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz şahsın geliş anı, lastikleri bıçaklama ve kaçış anı saniye saniye kaydedildi. Sabah kalktığında kamyonetinin lastiklerinin patlatılmış olduğunu gören Ercan Ünal, kamerada görüntüleri izledikten sonra hemen jandarmayı ararken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri araçta parmak izi incelemesi yaptı. Jandarmanın işlemlerini tamamlamasının ardından seyyar lastik tamircisi gelerek aracın 3 lastiğini söküp gitti. Gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü belirten Ercan Ünal “ En kısa zamanda aracımın lastiklerini bıçaklayan kişinin bulunarak gerekli cezayı çekmesini istiyorum” dedi.

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