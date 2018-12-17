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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Manavgat'ta park halindeki araç yandı Haberi

Manavgat'ta park halindeki araç yandı Haberi

Aracın yanma ve söndürülme anı cep telefonu ile

( ANTALYA ) ANTALYA

Bild Ticari Araç Cep Telefonu 


- Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki hafif ticari araç motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgile göre Manavgat'ın Eskihisar Mahallesi 9528 sokak üzerinde park halindeki 07 RT 842 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Araçtan duman ve alevler yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede söndürmesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi. Durmuş Yılmaz’a ait olduğu belirlenen aracın, Ramazan Güney isimli vatandaşta emanet olduğu, Ramazan Güney’in aracı çalıştırmak için kontağı çevirmesinin ardından motor bölümünden önce duman ardından da alevler yükseldiği bildirildi.

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