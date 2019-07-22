Manavgat'ta otlar alev alev böyle yandı

--yangın söndürme ve soğutma çalışması



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ot çalı yangını büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi 1640 Sokak Kemer Bulvarı yol kenarında ot ve çalılık alandan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kamış ve makilik alandaki yangın özellikle kamışlar arasında bulunan otomobil lastiklerinin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Side ve Manavgat’ta bulunan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yanan bölgenin yakınında bulunan kömür deposu ve evler büyük tehlike atlattı.

