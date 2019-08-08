Manavgat'ta orman yangını - ANTALYA

- Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisi - Ormanlık alandan çıkan yangından detaylar - Orman İşletme Müdürlüklerinin arozözleri ile işçilerin yangına müdahalesi Antalya 'da orman yangını - Ekipler, Manavgat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösteriyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinin arozözleri ile çok sayıda orman işçisi yaptı.Ekiplerin, yangının yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösterdiği belirtildi.Gece olduğu için hava unsurları söndürme çalışmalarına katılamıyor.
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