Manavgat'ta orman yangını - ANTALYA

- Manavgat'ta orman yangını - Ormanlık alanda çıkan yangın - Yangın söndürme çalışmalarından detaylarAntalya'da orman yangını - Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktıANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.Alınan bilgiye göre, Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıktı.Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmeye çalışıyor.Yangına ilk etapta 11 arazöz ile müdahale ediliyor.