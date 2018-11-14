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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını

vatandaşların endişeli bekleyişleri

Sağlık Ekibi Zeytin Ağacı Minibüs Durağı At Çiftliği Orman Yangını 

-ekiplerin müdahaleleri
-alevlerin yayılması
-yaşlı karı-kocanın ikna çabaları

( ANTALYA -TOPLU)- Yangında büyük bölümü zeytinlik olan 10 hektarın üzerinde alan zarar gördü- Yangın sırasında alevlere en yakın evde yaşayan yaşlı karı-koca evlerinden ayrılmamak için uzun süre jandarmaya direndi ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde çıkan ve büyük bölümü Zeytinlik olmak üzere 10 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı. Bölgede bazı evler güvenlik amacıyla boşaltıldı. Yangından Karaöz Mahallesi'nde bazı bölgeler etkilenirken meyve ağaçları ve ekili alanlar da zarar gördü. Yangın sırasında alevlere en yakın evde yaşayan yaşlı karı-koca evlerinden ayrılmamak için uzun süre jandarmaya direndi. Yaşlı karı-koca güçlükle ikna edilebildi . Alevler dört mahalleyi tehdit etti Aksaz mahallesinde bir at çiftliğinin bulunduğu alanın yakınlarından akşam saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. Aksaz mahallesinin yanı sıra Karaöz, Seydiler, Doğançam ve Kurtlar Mahallelerini tehdit etmeye başlayan yangın, ekiplerin cansiperane çalışmaları ve rüzgarın da etkisini kaybetmesiyle kontrol altına alındı. Aksaz Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşan yangın, bazı evlerin tahliye edilmesine neden oldu. Jandarma ekipleri köylüleri yangının bulunduğu bölgedeki evleri boşaltmaları için uyardı. Yangına Manavgat orman İşletmesine ait çok sayıda arazöz, iş makinesi, ilk müdahale araçları, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilk müdahale araçları, su tankerleri, Manavgat Belediyesi'ne ait su tankerleri ve iş makineleri müdahalede bulundu. Zeytinlikler kül oldu Yangın Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, çok sayıda zeytin ağacını da küle çevirdi. Mahalle sakinlerinin endişeli bekleyişleri yangının kontrol altına alınmasıyla son bulurken, mahalle girişinde her ihtimale karşı ambulans ve sağlık ekibi bekletildi. Yangın sırasında alevlere en yakın evde yaşayan yaşlı karı-koca evlerinden ayrılmamak için uzun süre jandarmaya direndi. Jandarma ekipleri, yaşlı karı-kocayı güçlükle ikna ederek evlerinden uzaklaştırdı. Evlerinden ayrılan bazı vatandaşların köyün girişinde bulunan minibüs durağında alevlerin kontrol altına alınmasını bekledi.
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