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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını

Yangından görüntüler

( ANTALYA -2) - Aksaz Mahallesi'nde çıkan orman yangınında vatandaşların evlerinden tahliye edildiği öğrenildi ANTALYA

Jandarma Ormanlı Orman Yangını Trol 


- Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Birçok mahalleyi tehdit eden yangında vatandaşların evlerinden tahliye edildiği öğrenildi. Alevlere karadan müdahale sürüyor Manvgat’ın Aksaz mahallesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aksaz Mahallesi'ndeki evleri tehdit etmeye başladı.
Bölgede jandarma tarafından vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yine rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, birçok zeytin ağaçlarını da küle çevirdi. Alevler, Seydiler, Doğamçam ve Kurtlar Mahallelerini de tehdit etmeye başladı.
İtfaiye ekiplerinin karadan müdahaleleri devam ediyor.
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