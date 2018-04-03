Manavgat’ta okul servisi öğrenciye çarptı

--servis ve trafik ekiplerinden detay



( ANTALYA - HD) ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde öğrenci servisinin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı. Kaza, Manavgat Milli Egemenli Mahallesi 9018 sokakta meydana geldi. 9018 sokaktan 9032 sokak istikametine gitmekte olan S.Ş.’nin kullandığı 07 J 74172 plakalı öğrenci servisi, Ortaokulu öğrencisi U.Y.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta düşerek yaralanan ve ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan U.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Servis şoförü S.Ş., Milli Egemenlik İlköğretim okulu istikametinde seyir halindeyken, bir öğrencinin koşarak önüne fırladığını, duramayarak çarptığını dile getirdi.

