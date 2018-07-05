Manavgat'ta market yangını paniği

-yaşanan panik

-koşuşturma

-itfaiyenin müdahalesi

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( ANTALYA )- Mahalle duman altında kaldı göz gözü görmedi- Market ve üzerindeki daire zarar gördü ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yanın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürülen yanında markette ve üzerinde bulunan dairede hasar oluştu. Yangın bugün öğle saatlerinde Side Mahallesinde 4 katlı binanın zemin katında bulunan bir markette çıktı. Edinilen bilgiye göre Side Mahallesi Yalı bölgesi, Side Bulvarı üzerinde bulunan marketin arkasında bulunan deposu bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın markete sıçradı. Bölgenin tamamen duman altında kaldığı yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Manavgat Belediyesine ait tankerlerle müdahale edildi. Bölgeye tedbir amaçlı ambulanslarda gönderilirken, bulvarın her iki yönü de trafiğe kapatıldı. Yangın 2 saatlik zorlu çalışmanın ardından söndürülürken, markette ve marketin üstünde bulunan bir dairede maddi hasar oluştu.

