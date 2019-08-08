Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Manavgat’ta korkutan orman yangını kontrol altına alındı

Manavgat’ta korkutan orman yangını kontrol altına alındı

gece alevlerden görüntü

İlk Müdahale Tarım Ormanlı Orman Yangını Orman İşçisi 

-itfaiye araçları
-arazözlerin çalışmaları
-işçilerin çalışmaları
-vatandaşlar
-evlerinin önünde oturan vatandaşlar
-gündüz görüntüsü

( ANTALYA )- 7 saat süren yangında 30 hektarlık ormanlık alan, tarım alanları ve zeytin ağaçları zarar gördü- Gece boyu devam eden yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı ANTALYA

- Antalya'da dün gece saat 11:00 sıralarında başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınabilen orman yangınında 30 hektarlık alan ile tarım alanları ve zeytin ağaçları zarar gördü. Antalya'da dün gece başlayan ve çıkış sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Taşağıl Mahallesi Coplar mevkiinden başlayan ve rüzgarın Gündoğdu ve Denizyaka mahallelerinin bazı bölgelerini etkisi altına alan orman yangınında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangında en büyük zararı Gündoğdu Mahallesi Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alan görürken, zeytin bahçeleri ve tarım arazileri de yangından etkilendi. Yangına Manavgat ve Taşağıl işletmelerinin yanı sıra Alanya, Serik, Akseki ve Antalya işletmelerinden 25 arazöz, 4 dozer, 5 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 100'ün üzerinde orman işçisi müdahale etti. Yangın 7 saat gibi uzun bir sürenin ardından kontrol altına alınırken, ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yerleşim alanları yangından etkilenmedi.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı