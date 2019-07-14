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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Manavgat’ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı Haberi

Manavgat’ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı Haberi

Kaza yerinden detay

Kalder Şehit Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Otomobil ve kamyondan detaylar
-Araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartma
-Sağlık ekipleri müdahalesi
-Yaralıların hastaneye kaldırılışı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücünün şehit eşi olduğu öğrenildi. Kaza, Çakalderesi Kavşağında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine gitmekte olan Mustafa Kaya'nun kullandığı 07 ABB 404 plakalı kamyonla, Sarılar istikametine gitmekte olan Safiye Hüyük'ün kullandığı 02 BH 923 plakalı otomobil Çakalderesi kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüyük ile otomobilde bulunan annesi Safiye Orhan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri , çevredekilerin yardımıyla araçta sıkışık vaziyetteki sürücü Hüyük'ü, bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralılar ambulanslar ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Safiye Orhan'ın şehit eşi olduğu öğrenildi.
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