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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Manavgat’ta kadına şiddete zumbalı protesto

Manavgat’ta kadına şiddete zumbalı protesto

dans yapan kadınlar

Er Kadın Protesto Küçük Kız Kadına Şiddet Basın Mensupları 

-izleyenler
-pankart taşıyan kadınlar
-Başkan Sözen'in açıklaması

( ANTALYA ) - Manavgatlı kadınlar, kadına şiddeti Cumhuriyet Meydanında zumba dansı yaparak protesto etti - Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar da etkinliğe destek verdi ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kadınlar, kadına şiddeti zumba dansıyla protesto etti. Manavgat Belediyesi Sarılar Spor Merkezi eğitimcileri ve merkeze devam eden kadınlar, kadına şiddeti Manavgat Cumhuriyet Meydanı’nda zumba dansıyla protesto etti. Toros kadınlarının da katıldığı etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, CHP Kadın Kolları Başkanı Dilşad Taş ve Yönetim Kurulu üyeleri de destek verdi. Etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliğin tamamlanmasının ardından başkan Sözen ve beraberindekiler kadınlara karanfil dağıttı.
Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Kadınlar her zaman üretenlerdir. Kadınlar bizi hayata getirenlerdir. Bizim için yaşamı güzelleştirenlerdir. Her zaman ifade ediyoruz. Bizim anamızdır, bacımızdır, eşimizdir, kader arkadaşımız, yol arkadaşımızdır. Yaşamı onların öngörülerinden, hoşgörülerinden öğreniyoruz. Onların çok daha güzel koşullara, güzel şartlara, üretimin içinde olmaya ihtiyaçları var. Bu ülkenin yönetimine, bu ülkenin daha üst seviyelere çıkmasında işleyişin içinde olmaya ihtiyaçları var ama maalesef bugün kadına şiddetin olmaması için hala programlar düzenliyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. Aramızda gördüğümüz küçük kızlarımız var. Kız çocuklarımız var. Güzel bir geleceğe kendini hazırlayan evlatlarımız var. Onlar için her şeyin daha güzel olmasını temenni ediyorum. Bu ıstırabın bir an önce bitmesini, cezaların çok caydırıcı hale gelmesini ve güzel şeylerle bir araya gelmeyi temenni ediyorum" dedi.

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