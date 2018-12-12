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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat’ta itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Manavgat’ta itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

itfaiye ekiplerinin gelmesi

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Gölgeli 

-tentenin içindeki kediye ulaşmaya çalışmaları
-kedinin tentenin üzerinde görünmesi
-merdivenden inip gözden kaybolması

( ANTALYA -ÖZEL)- İş yerinin önündeki gölgelik ayağının içerisine düşen kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı. ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş yerinin önündeki huni şeklindeki gölgeliğin direğinin içerisine düşen kedi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Gölgeliğin üzerinden kedi sesi geldiğini gören esnaflar ve çevredeki vatandaşlar, kediyi bulunduğu yerden çıkarabilmek için uzun süre çaba harcamasına rağmen başarılı olamayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden yardım istedi. Kurtarıcının üzerine kurulan merdivenden kedinin bulunduğu gölgeliğin çatısına çıkan itfaiye görevlisi elindeki alet yardımıyla kediyi bulunduğu yerden almaya çalıştı. İtfaiyecinin elindeki alete tutunarak mahsur kaldığı yerden çıkan kedi, bir süre etrafı seyrettikten sonra itfaiyecinin çıktığı merdivenden yavaş yavaş aşağıya inip pazarı içerisinde hızla uzaklaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlileri, havaların soğumasıyla birlikte sokak kedilerinin soğuktan korunmak için her yola başvurduğunu, özellikle araçların motor bölümü sıcak olduğu için kaput içerisine ve aracın altına sığındığını belirterek araç sürücülerini dikkatli olmaya çağırdılar.
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