Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Manavgat'ta itfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - ANTALYA

Manavgat'ta itfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - ANTALYA

- Antalya 'da itfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı - 3 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler Antalya 'da itfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralıANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde ot yangınına müdahaleye giden itfaiye aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.D - 400 karayolunda Ulualan bölgesine ot yangınına giden Hilmi K. idaresindeki 07 JV 578 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, Demokrasi Kavşağı'nda Yakup Yağız’ın kullandığı 07 ERM 71 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile oğlu Salih Yağız ve Özgür Harman yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye Aracı Gesi Ticari Araç 

İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı