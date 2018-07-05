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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Manavgat'ta iş yeri yangını - ANTALYA

Manavgat'ta iş yeri yangını - ANTALYA

- Manavgat'ta iş yeri yangını - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinden görüntü - Olay yerinden detay görüntüler Antalya 'da iş yeri yangını - 4 katlı binanın zemin katında bulunan markette çıkan yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki bir markette çıkan yangın 2 saatte söndürüldü.Side Mahallesi Side Bulvarı'ndaki 4 katlı binanın zemin katında bulunan Ramazan Büyükdemir'e ait marketin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Bu sırada daire sakinleri ekiplerin uyarısıyla evlerini boşaltırken bulvar da çift taraflı trafiğe kapatıldı.Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Markette ve üst katta bulunan dairede hasar oluştu.

Market Yangına Müdahale 

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