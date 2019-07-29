Manavgat'ta iki ayrı trafik kazasıda 6 kişi yaralandı



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilk kaza Alanya-Antalya D-400 Karayolu Side köprülü kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Antalya'ya giden Lübnan uyruklu Ömer D'nin kullandığı 07 AFA 800 plakalı otomobil, Side'den Çakalderesi istikametine giden Selçuk Y'nin kullandığı 07 LBV 15 plakalı motosiklet kavşak sisteminde çarpıştı. Başında bulunan kask nedeniyle hafif yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Aynı yerde meydana gelen ikinci kazada Alanya'dan Antalya istikametine giden Hamit K. idaresindeki 55 ABF 40 plakalı otomobil, Side’den Çakalderesi istikametine ilerleyen Lilyana Y.’nin kullandığı 07 AFJ 575 ve Cengiz Ç.’nin idaresindeki 35 BTS 93 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada Lilyana Y, Sezgince Y, Gülay Ç, Melek Anıl K ve Duru K, yaralandı. Ambulanslarla Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



