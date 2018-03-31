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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Manavgat’ta iki aracın çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

Manavgat’ta iki aracın çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

Kaza yerinden detay

Trafik Kazası Kamera Kırmızı Işık Işık İhlali Gesi 

-Alman turistin kaldırımda oturması

( ANTALYA ) ANTALYA

– Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazası ucuz atlatılırken, araçlarda maddi haber meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, Manavgat Evrenseki Turizm Bölgesi Sahil Caddesi’nden turizm yoluna çıkmakta olan Alman vatandaşı Kendler Horst’un kullandığı 35 GD 1943 plakalı otomobil ile Turizm Caddesi’nde Kumköy Turizm Bölgesi istikametine seyir halindeki Nurettin Kartal’ın kullandığı 07 ELY 11 plakalı kamyonet sinyalizasyon lambalarında çarpıştı. Nurettin Kartal’ın kullandığı kamyonet çarpışmanın şiddetiyle sinyalizasyon lambalarını yıktıktan sonra takla atarken caddede park halindeki 07 LRN 08 plakalı otomobile çarptı. Çarpışan 2 aracın hurdaya döndüğü kazayı araç sürücüleri yara almadan atlatırken, otomobili kullanan Alman sürücü kaldırıma oturarak uzun süre kaza yapan araçları izledi. Kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği, ışık ihlali yapan aracın çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından belirleneceği bildirildi.

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