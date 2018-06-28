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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Manavgat’ta feci motosiklet kazası kamerada: 1 yaralı

Manavgat’ta feci motosiklet kazası kamerada: 1 yaralı

Kaza yerinden detay

Hastane Güvenlik Kamerası Motosiklet Kazası Ticari Araç Motosiklet Sürücüsü 

-Vatandaşların kazayı anlatması
-Kaza yapan araçlar
-Jandarmanın inceleme yapması
-İş yeri güvenlik kamerası otomobilin kavşaktan çıkması
-Ambulansın gelmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyreden Mehmet Can A. yönetimindeki 32 AAG 758 plakalı motosiklet ile Turan Y.’nin kullandığı 07 FLK 33 plakalı hafif ticari araca çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç geldiği istikamete geri dönerken, motosiklet sürücüsü kafasını yol kenarındaki beton duvara çarptıktan sonra yolda sürüklenerek ağır yaralandı. Isparta’da Jandarma Uzman Erbaş olarak görev yaptığı bildirilen motosiklet sürücüsü Mehmet Can A. ambulans ile Side Özel Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü daha sonra Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kazaya karışan hafif ticari aracın yeşil ışığın yanmasının ardından yanındaki diğer araçlar hareket ettikten sonra hareket ettiği görülüyor.
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