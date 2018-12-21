Manavgat'ta ev yangını kamerada İzle

-çevredeki vatandaşlar

-yanan evden detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 1. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Edinilen bilgiye göre Örnek Mahallesi'nde bir apartmanda Mehmet Ali Demirel’e ait daireden çıkan dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın diğer dairelere ulaşmadan söndürüldü. Yangında evin oturma odası tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer bölümleri de duman ve isten büyük çapta zarar gördü. Yangın sırasında evde bulunduğu iddia edilen çocukların yangının başlamasıyla evden çıkarıldığı ve yangından zarar görmediği bildirildi.



