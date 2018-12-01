Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Manavgat'ta cinayet - ANTALYA

Manavgat'ta cinayet - ANTALYA

- Manavgat'ta cinayet - Manavgat Adliyesi önünden görüntü - Türkmenistan uyruklu şüpheli adliyeden çıkartılırken görüntü - Manavgat Adliyesi önünde bekleyen şüphelinin annesi Nigora N. 'nin ağlayışından görüntü ve açıklaması Antalya 'da cinayet - Türkmenistan uyruklu kişi, kendisinden para istediğini öne sürdüğü arkadaşını bıçakla öldürdüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, Türkmenistan uyruklu kişi kendisinden para istediğini öne sürdüğü arkadaşını bıçakla öldürdü.Alınan bilgiye göre, Taşağıl Mahallesi'ndeki bir evden yaralı halde elinde bıçakla çıkan Türkmenistan uyruklu R.N, yoldan geçen jandarma ekiplerini durdurarak arkadaşını bıçakladığını söyledi.

Eve gelen jandarma ekipleri, Hakan Akdoğan'ı yaralı halde buldu. Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Akdoğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Bacağından yaralanan R.N. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.Şüpheli, jandarmadaki ifadesinde annesinin tedavisi için Akdoğan'ın kendisine yardım etme sözü verdiğini ve doktorun 7 bin lira talep ettiğini söylediğini iddia etti.Kendisinin de 7 bin lirayı doktora elden vereceğini söylemesi üzerine Hakan Akdoğan'ın elindeki bıçakla parayı zorla almaya çalıştığını öne süren R.N, bu arada kendisinin de bacağından yaralandığını anlattı. R.N, daha sonra Akdoğan'ın elinden bıçağı aldığını ve arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığını söyledi.

Şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Manavgat Adliyesi önünde bekleyen zanlının annesi Nigora N. ise sağlık sorunlarından dolayı oğlunun kendisini 1 hafta önce Türkiye'ye çağırdığını söyledi.

Oğlunun parasının gasbedilmeye çalışıldığını öne süren Nigora N, "Çocuğuma saldırmış. O da kendini savunmuş. Keşke bu olaylar olmasaydı." dedi.

Hastane Jandarma Cinayet 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı