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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Manavgat’ta bulunan yaralı şahin Milli Parkı Şefliğine teslim edildi

Manavgat’ta bulunan yaralı şahin Milli Parkı Şefliğine teslim edildi

yaralı şahin'den görüntü

Jandarma Kaçak Kaçak Avcı Irak 

-detaylar
-şahinin teslim edilmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Manavgat’ta bugün terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak tarafından yol kenarında kaçak avcılar tarafından vurulmuş ve yaralı olarak bulunan kızıl şahin milli parklar yetkililerine teslim edildi. Manavgat Side Özel Eğitim Merkez Komutanlığı’nda askerlik görevini tamamlayarak terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak, ağabeyiyle birlikte Manavgat Şelalesi’ne ziyaret için gelirken yaralı bir kuşun yol kenarına düştüğünü gördü. Kuşun yaralı bir kızıl şahin olduğunu fark eden Özbak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü, Köprülü Kanyon Milli Park Şefliği’ni arayarak bilgi verdi. Kuşu yaralı olarak bulan Özbak, “Abimle beraber Manavgat Şelalesi’nin gezmeye geliyordu. Bu tarlanın yanına kuşun düştüğünü gördük. Yanına gittik, baktık, şahin. Kanatları yaralı uçamıyor. Tedavisi için yetkililere teslim edeceğiz” dedi.
Köprülü Kanyon Milli Parkı Şefliği yetkilerine teslim edilen kızıl şahinin tedavisinin ardından doğa bırakılacağı belirtildi. Diğer taraftan aynı bölgeden bugün sabah saatlerinde yaralı bir şahinin daha Köprülü Kanyon Milli Parklar yetkililerine getirilip teslim edildiği ve şahinlerin kaçak avcılar tarafından vurulmuş olabileceği öğrenildi.
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