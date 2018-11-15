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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Manavgat'ta 8,5 hektar alanın zarar gördüğü orman çıkış yangının sebebi araştırılıyor

Manavgat'ta 8,5 hektar alanın zarar gördüğü orman çıkış yangının sebebi araştırılıyor

-sabah yangın bölgesinden görünüm

Cenin Tarım Samanlık Makilik Alan Orman Yangını 

--orman işletme ekiplerinin çalışmaları
--mahallede etkilenen bölgeler
--detay

( ANTALYA )- Yangının Aksaz-Külcüler yolu üzerindeki bir araziden başladığı tahmin ediliyor ANTALYA

- Aksaz Mahallesinde dün gece yaşanan ve güçlükle kontrol altına alınabilen orman yangınının Aksaz-Külcüler yolu üzerinde zeytin bahçesinden başladığı tahmin ediliyor. Bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte yapılan incelemede zarar gören alanın büyük olmaması sevindirdi. Orman İşletmesine ait arazözler, gece boyunca yaptığı soğutma çalışmasını sabah saatlerinde de sürdürürken, Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Aksaz-Külcüler yolu üzerinde zeytin bahçesinden başladığı tahmin edilen yangın, gecenin karanlığında geniş bir alana yayılırken, sabahın olmasıyla birlikte yangından zarar gören alanın beklenilenin çok altında olduğu gözlendi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın sürekli yön değiştirirken, yanan bölümlerin de aralıklarla küçük alanlar olduğu görüldü.
Yangından tamamı tarım ve makilik alan olmak üzere 8.5 hektar alanın etkilendiği, tamamen yanan bölümün ise toplam 3.5 - 4 hektar olduğu, bunun tamamına yakınını zeytin ağaçlarının oluşturduğu bildirildi.
Yerleşim yerlerinin yakınına kadar gelen yangından mahalle içerisinde bulunan bir samanlık ile bir depo zarar gördü. Vatandaşların erken fark etmesi sayesinde hem depo hem de samanlık itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
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