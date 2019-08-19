Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Manavgat'ta 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Manavgat'ta 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

-kaza yerinden detay

Tur Minibüsü Kurtarma Ekibi Tur Otobüsü Zincirleme Kaza Cep Telefonu 

--kazanın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntü
--detaylar

( ANTALYA )- Kazayı izleyen karşı şeritteki sürücü ikinci kazaya sebep oldu ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsünün önündeki otomobile çarpmasıyla başlayan ve aralarında tur minibüsünün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı izleyen karşı şeritteki sürücünün otomobiliyle önündeki araca arkadan çarpması sonucunda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Özgül'ün kullandığı 07 ST 104 plakalı tur otobüsü aynı istikamette gitmekte olan Özlem Sarı’nın kullandığı 42 ACB 203 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobilin çarpmanın şiddetiyle yanından geçmekte olan Tahir Şen’in kullandığı 07 FCL 18 plakalı tur minibüsüne çarpması, arkadan gelen Mahmut Aydoğan’ın kullandığı 54 ABZ 700 plakalı otomobilin de kaza yapan otomobile yandan çarpması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Özlem Sarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Diğer taraftan, kazanın meydana geldiği yolun karşı şeridinde Antalya istikametine seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, kazayı izlemeye dalınca önünde seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
İlgili Foto Galeriler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı varAntalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Yolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralıYolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı