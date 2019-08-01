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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Manavgat Kaymakamı Yiğit'ten 'ırmak' uyarısı

Manavgat Kaymakamı Yiğit'ten 'ırmak' uyarısı

ırmağa giren çocuklar

Boğulma Tehlikesi Elektrik Üretimi Güvenlik Güçleri Sulama Kanalı Polis Ekipleri 

-çocukların tehlikeli hareketleri
-polis ekiplerinin araçtan anons yapmaları
-çocukları uyarlamalı
-kaymakamın açıklaması

( ANTALYA -ÖZEL) - "Manavgat Irmağı üzerinde elektrik üretimi yapılan debisi çok yüksek bir ırmak, dolayısıyla girdaplar oluşturuyor ve bazen çok yoğun bir şekilde akabiliyor" - "Irmağa giren her can bizim için bir tehlikedir, lütfen çocuklarımızı ırmaktan uzak tutalım" ANTALYA

- Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için Manavgat Irmağına girenlerin sayısının arttığını belirterek,"Manavgat Irmağı üzerinde elektrik üretimi yapılan debisi çok yüksek bir ırmak, dolayısıyla girdaplar oluşturuyor ve bazen çok yoğun bir şekilde akabiliyor. Irmağa giren her can bizim için bir tehlikedir, lütfen çocuklarımızı ırmaktan uzak tutalım" dedi.
Havaların ısınması ve okulların tatile girmesiyle birlikte küçük yaştaki çocuklar serinlemek amacıyla Manavgat ırmağına ve sulama kanallarına akın ediyor. Irmak kenarında bulunan uyarı tabelalarını dikkate almayan çocuklar sık sık boğulma tehlikesi geçiriyor. Özellikle küçük yaşta çocukların Manavgat Irmağı ve sulama kanalına girdiği yolunda ihbar alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çocukları ırmaktan uzaklaştırırken, ırmakta yüzmenin tehlikeli uyarısında bulundu. Anne-babalardan çocuklarına sahip çıkmalarını isteyen Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, “Manavgat Irmağına girişler artmış durumda. Okullar kapandığı için çocuklarımız serinlemek amacıyla ırmağa giriyorlar. Biz geçen sene bunun uyarısını yapmıştık çünkü geçen sene çok dramatik boğulma hadiseleri yaşadık. Bu sene de aynı problemi yaşamamak için çocuklarımıza sahip çıkalım. Onları kendimiz denize götürelim. Deniz bu anlamda serinlemek için çok güzel çok müsait. Akdeniz sizi bekliyor. Manavgat Irmağı üzerinde elektrik üretimi yapılan debisi çok yüksek bir ırmak. Dolayısıyla girdaplar oluşturuyor ve bazen çok yoğun bir şekilde akabiliyor. Dolayısıyla ırmağa giren her can bizim için bir tehlikedir. Ve bir bakıma intihara teşebbüs sayılabilir. Lütfen çocuklarımızı ırmaktan uzak tutalım. Sizler çocuklarınıza sahip çıkın geçen yıl olduğu gibi dramatik sonuçlarla karşılaşmayalım” dedi.
"Uyarıları dikkate alalım" Manavgat Irmağına ilişkin kaymakamlık bünyesinde bir komisyonu olduğunu belirten Yiğit sözlerini şöyle sürdürdü: “Manavgat Irmağındaki boğulmalarla mücadele anlamında emniyetten, jandarmadan, belediyeden, turizm bürosundan ve diğer bürolardan katılımcılarla oluşturduğumuz bir komisyonumuz var. Bu komisyon zaman zaman denetimler yapıyor. Çok önemli uyarılar yapılıyor. Buna ilişkin levhalama işlemleri yapılıyor. Ayrıca emniyet, jandarma ve zabıta birimleri bireysel olarak gördükleri kişileri uyarıyorlar ve bu konuda kendilerine görev vermiş durumdayız. Dolayısıyla bu tür uyarıları dikkate alalım. Emniyet ve jandarma birimlerimizin uyarılarına titizlikle riayet edelim. Çünkü bu bizim canımız için önemli. Onun dışında biz zaman zaman denetim de yaptırıyoruz. Sahil güvenlik birimleri ırmağa girenleri tespit ettiği anda derhal müdahale ediyorlar. Hatta bazen görüyoruz güvenlik güçlerimize direnenler veya bu konuda itaat etmeyenler oluyor. Lütfen bu konuda resmi görevlilerimizin uyarılarına da riayet edelim bunu sizlerden rica ediyoruz.”
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