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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Manavgat Irmağında ölümler ders olmuyor

Manavgat Irmağında ölümler ders olmuyor

ırmağa giren grup

Yüzme Kamera Kız Çocuğu 

-yanlarında 3-4 yaşlarındaki kız çocuğu
-ırmakta yüzmeleri
-bir başka küçük çocuğun tek başına gelmesi
-yüzmenin ardından ırmaktan çıkıp gitmeleri
-Arşiv görüntüler

( ANTALYA -ÖZEL) - 1 ay içerisinde 4 kişinin boğulduğu bölgede ırmağa 3-4 yaşlarındaki kızıyla birlikte giren baba ve tek başına giren 5 yaşındaki çocuk pes dedirtti ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Irmağında 1 ay içerisinde meydana gelen 4 ayrı boğulma olayı ders olmadı. 3-4 yaşlarındaki kızıyla birlikte ırmağa giren baba ve tek başına giren 5 yaşındaki çocuk pes dedirtti. Irmak üzerinde bulunan Büyük Şelale’nin yukarısında "girilmez" yazılı tabelalara rağmen birçok kişi ırmağa girmeye devam ediyor. Son boğulma olayının yaşandığı Küçük Şelale karşısında Şelale Mahallesi Şavlak mevkiinde de çok sayıda tatilci ırmağa giriyor. Şavlak mevkiinde ırmağa girenler arasında 3-4 yaşlarında bir kız çocuğunun da bulunması görenleri şaşkına çevirdi. Babası ve yakınları olduğu tahmin edilen gençlerle birlikte ırmağa giren kız çocuğu bir süre sonra ırmaktan yakınlarının kucağında çıkarak araca bindi. Ardından tek başına 5-6 yaşlarında bir çocuk yüzmek için Şavlak mevkiine geldi. Yaşanan tüm olumsuzluklara ve uyarılara rağmen 3-4 yaşındaki kız çocuğuyla en tehlikeli bölgelerden bir tanesi olan Şavlak mevkiinden ırmağa giren baba, kameralara aldırış etmeksizin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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