Manavgat Irmağı can aldı

-olay yerinde kano ile arama ve ekipler

-dalgıçların hava kararmasının ardından sonar ile arama yapması

-sabah dalgıçların cesedi bulmaları

-cesedin bota alınıp karaya çıkarılması

-cesedin cenaze aracına alınması ve götürülmesi

-ölenin fotoğrafları



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'da yüzmek için girdiği Manavgat Irmağı'nda kaybolan gencin cansız bedenine 12 saat sonra ulaşıldı. Dün akşam saatlerinde iş arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak amacıyla Ulukapı Mahallesi Priz mevkiine gelen Fatih Salih isimli genç, serinlemek için girdiği Manavgat ırmağında girdaba kapılarak kayboldu. Yanındaki arkadaşları ve aynı yerde piknik yapan vatandaşlar talihsiz genci kurtarmak istese de başarılı olamadı. Bir otelde garson olarak çalıştığı öğrenilen Fatih Salih’in ırmakta kaybolduğunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi havanın karanlık olması nedeniyle sonar cihazıyla ırmak üzerinde arama yapmasına rağmen bir sonuç alamadı. Arama çalışmaları sabah yeniden başladı.

Dalgıçlar, Fatih Salih'in cansı bedenine düştüğü yerin yakın bir noktasında ulaştı. Salih'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

