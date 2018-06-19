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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Manavgat-Akseki yolunda zincirleme kaza

Manavgat-Akseki yolunda zincirleme kaza

kaza yerinden detay

Çelik Bariyer Sağlık Ekibi Zincirleme Kaza Direksiyon Trol 

-kaza yapan araçlardan detay
-kazayı sıyrıkla atlatanlara olay yerinde müdahale

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da meydana gelen ve yardıma gelen ambulansın da karıştığı zincirleme kazayı araçlarda bulunanlar hafif sıyrıklarla atlattı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Akseki yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Turgay B.’nin kullandığı 06 JZ 775 plakalı otomobil, Taşkesiği Mahallesini geçtikten sonra yağmurdan kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sol taraftaki ardından da sağ taraftaki çelik bariyerlere çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 ambulansı ve sağlık ekibi kaza yapan otomobilin yaklaşık 4-5 metre karşısında duran ve araçtakilerin durumlarını kontrol etmeye başladı.
Bu sırada yine Akseki istikametinden gelen Mehmet E.’nin kullandığı 07 HBB 36 plakalı minibüs, kaza yapan 06 JZ 775 plakalı otomobile çarparken, otomobil de olay yerindeki ambulansa çarptı. Her iki araçta ve ambulansta hasar meydana gelirken araçlarda bulunanlar kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattılar. Araçlarda bulunanların durumlarının iyi olduğunu beyan etmeleri ve tedaviye gerek duymamalarının ardından kazaya karışan sürücüler kendi aralarında tutanak tanzim ettiler.
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