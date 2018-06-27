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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat 35 derece sıcakta su baskını yaşadı İzle

Manavgat 35 derece sıcakta su baskını yaşadı İzle

Caddelerin durumu

Su Kesintisi Su Baskını Yağışlı Hava Kaldırımlar Aşırı Yağış 

-Araçlar
-Suda geçmeye çalışan vatandaşlar
-Temizlik yapan esnaflar
-Çalışma yapan ekip
-Vatandaşların şikayetleri

( ANTALYA )- Müteahhit firma çalışması sırasında batlayan boru caddeyi sular altında, vatandaşı susuz bıraktı- Yaz ortasında su baskını yaşayan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde müteahhit firmanın dikkatsizliği bir caddeyi sular altında bıraktı. Yazın ortasında su baskını yaşayan vatandaşlar şaşkına döndü. Önce su baskınınıyla mücadele eden vatandaşlar, sular çekildikten sonra suyun getirdiği çamurla uğraştı. Türkbeleni’nde çalışma yapan müteahhit firma çalışanlarının dikkatsizliği Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi ve Hastane Caddesinin 2 ay içerisinde ikinci kez sular altında kalmasına neden oldu. Ana depoya giden borunun patlamasının ardından Manavgat’ın büyük bölümü susuz kalırken suların çekilmesinden sonra her iki caddede yollar ve kaldırımlar çamura büründü. Kış mevsiminde aşırı yağışlı havalarda Türkbeleni’nden gelen sel suları ve çamur nedeniyle sık sık sorun yaşayan Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu ve Hastane Caddeleri, yazın en sıcak günlerinde 2 ay arayla yeniden sel sularına teslim oldu. Güneylioğlu ve Hastane Caddelerinde işyeri ve evi bulunan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bir anda Türkbeleni’nden gelen sel suları ve çamur karşısında şaşkına döndü. Sular, önüne kattığı toprağı caddeye sürüklerken, yağmursuyu giderlerinin tıkanmasıyla da cadde sular altında kaldı. Caddede araçlar güçlükle ilerlerken, vatandaşlar yolun karşısına geçemediler. Manavgat’ın Türkbeleni’ndek depodan içme suyu alan mahallelerinde uzun süre su kesintisi yaşandı. Patlayan boruya gelen suyun kesilmesinin ardından su basan caddelerde hayat normale dönerken, vatandaşlar ellerinde süpürge, kürek ve hortumlarla ev ve işyerlerinin önünü temizlemeye çalıştı. Kış aylarında aşırı yağışlarda Türkbeleni’nden gelen sen sularına alıştıklarını belirten cadde üzerindeki esnaflar “Türkbeleni’nde çalışan müteahhitin ASAT'ın bilgisi dışında çalışması nedeniyle 2 ay içerisinde ikinci kez hem de yazın en sıçak günlerinde sel sularına ve sel sularının getirdiği çamurlara esir olduk. Bir anda çalışma yapan ekiplerin patlattığı borudan gelen sular iş yerimizde ve evlerimizde mahsur kalmamıza neden oluyor. ” şeklinde konuştular. (ak)
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