Mamaklı çocuklar “Mevlid-i Nebi” programıyla Hz. Muhammed'in hayatını öğrendi

--Çocukların konuşmalarından

--Özipek'in konuşmasından

--Goncagül'ün konuşmasından

--Etkinlikten görüntü

--Genel ve detay



( ANKARA ) Mamaklı çocuklar “Mevlid-i Nebi” programıyla Hz. Muhammed'in(s.a.v) hayatını öğrendi ANKARA



- Mamaklı Çocuklar, Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatını eğlenerek öğrendi. Mevlit Kandili dolayısıyla Mamak Müftülüğü tarafından çocuklara yönelik “Mevlid-i Nebi” programı düzenlendi.

Necmeddin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenen programa 4 ile 6 yaş arasında çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda, Karagöz-Hacivat gösterisi, çizgi film gösterimi ve çeşitli etkinliklerle çocuklara, Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatı anlatıldı. Aileler tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte çocuklar, hem eğlendi hem de Hz. Muhammed’in hayatını öğrendi. Mamak Müftülüğü 4-6 yaş Kur-an Kursları Koordinatörü Esen Özipek, çocuklara değerlerimizi drama, oyun ve hikayelerle vermeye çalıştıklarını söyleyerek, “Doğru, dürüst, ahlaklı, paylaşmayı bilen, Allah’tan korkan ve peygamberini seven nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Peygamber sevgisini de tam döneminde onlara en güzel şekilde verebilmek için bu sefer çocukların dilinden olsun dedik” dedi.

Programın sunuculuğunu gerçekleştiren Tiyatrocu ve Sunucu Hüseyin Goncagül de, “Sevgili Peygamberimizi, çocukların dilinde bir takım karakterlerle dile getirebilmek adına böyle bir format hazırladık. Yaklaşık 10 yıldır bunları çocuklarımızla paylaşıyoruz. İlk kez de Ankara’ya geldik” dedi.

Velilerden Yurdanur Akkaya, programı çok güzel bulduğunu söyleyerek, programın çocuklar için eğlendirici ve bilgilendirici olduğunu ifade etti.

Velilerden Zeynep Akdoğan da, programı beğendiğini söyleyerek, “Çocuklar görsel olarak daha iyi anlıyorlar. Okurken anlamıyorlar. Çocuklar için çok etkili oluyor” ifadelerini kullandı. Minikler de programda çok eğlendiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler.



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