Mamak'tan Afrin'e destek

( ANKARA ) -- Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül:- ''Biz birlikte Türkiyeyiz, bilikte güçlüyüz'' ANKARA



- "Afrin el bekliyor, uzatıyor musun?" sloganı ile başlatılan kampanya çerçevesinde Mamaklılar tarafından hazırlanan gıda ve giyim eşyalarından oluşan yardım tırları, dualarla Afrin'e uğurlandı. Mamak Kaymakamlığı, Mamak Belediyesi, 14 Sivil Toplum Kuruluşu ve halkın yardımlarıyla Afrin'e destek tırları gönderildi. Afrin'deki sivil halkın ihtiyaçlarını karşılama adına bir yardım kampanyası başlattıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ''Yaklaşık bir hafta içinde vatandaşlarımızdan ve sivil toplum kuruluşlarından temin ettiğimiz, gıda, giyim, battaniye ve kişisel ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir kampanya başlattık ve şu an itibariyle iki tır dolusu ihtiyaç malzemelerini hazırladık. Burada önemli olan şu; devletimiz orada hem ülkemizin güvenliğini sağlama adına hem de Suriye'de yaşayan sivil vatandaşların barış ve huzur içinde yaşamaları için çok ciddi bir operasyona imza attı. Sadece askeri operasyonlara değil, ardından oradaki halkın ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, Türk milletine yakışan bir şekilde bu ihtiyaçları karşılama noktasında çalışmalara devam ediyor. 'Afrin el bekliyor, uzatıyor musun?' sloganıyla bu yardım kampanyasını başlattık. Milleti millet yapan birlikte olunması ve el ele verilmesidir'' ifadelerini kullandı. ''Biz birlikte Türkiyeyiz bilikte güçlüyüz'' Operasyonlar sırasında Türk askerlerinin tek bir sivilin bile burnunu kanatmadığına dikkat çeken Akgül, ''Devletimiz, ülkemizin güneyinde kurulması düşünülen terör devletine dur dedi ve orada ciddi bir temizlik harekatı yaptı. Operasyon sırasında bir tane bile sivilin burnunu kanatmayan TSK'dan ve şimdi de onlara insanlık elini uzatan bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşte bizim milletimiz bu. Biz birlikte Türkiyeyiz bilikte güçlüyüz'' şeklinde konuştu.

Mamak Kaymakamı Ziya Polat ise, ''Biz millet olarak destan yazan bir milletiz. Biz mazlumların umudu olmuş bir millet olarak her zaman her yerde o insanlara el açmışızdır ve el açmaya da devam edeceğiz. Türkiye olarak her zaman güçlü olmak zorundayız ki insanlığa umut olalım'' diye konuştu.

27 Mart'ta başlatılan yardım kampanyasının 1 Nisan'a kadar sürdüğünü belirten İmam Hatip Okulları Platformu Mamak Koordinatörü Habip Aşır, ''Yardım tırımızın içinde bebek maması, kuru gıda, acil olan ihtiyaçlar yer alıyor. Esnaflardan toplamış olduğumuz maddi yardımlar ve halkın getirmiş olduğu malzemeleri toplam iki tıra yükleyerek Afrin'e göndereceğiz'' açıklamasını yaptı. Konuşmaların ardından Afrin'deki askerleri için dua okunarak, yardım tırları Afrin'e gitmek üzere yola çıktı. (SKT-