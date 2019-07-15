Mamak’ta 15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler anıldı

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( ANKARA ) ANKARA



- 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Mamak’ta düzenlenen programlarla şehitler anıldı, mevlitler okundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mamak protokolü ilk olarak terörle mücadele sırasında şehit olan kahraman askerleri Cebeci Askeri Şehitliği’nde dualarla andı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan anma töreninde Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretinin ardından etkinlik Yeni Mamak Merkez Cami’de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Tüm Şehitleri Anma mevlit programıyla devam etti. Mamak’ta kortej yürüyüşü Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun yaşatıldığı Mamak’ta, anma programları Yeni Mamak Merkez Cami’sinden, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’na kortej yürüyüşü ile devam etti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün bu vatan uğruna canını veren şehitlerimiz sayesinde, güven ve huzur içinde yaşıyoruz. 15 Temmuz gecesi millet tarafından, eşi benzeri olmayan bir destan yazıldı. Halkımızın cesaretini simgeleyen 15 Temmuz Şehitleri Anıtımız gelecek neslimize önemli mesajlar veriyor. Şehitlerimizin anısını Mamak’ta yaşatıyoruz” dedi.

15 Temmuz Destanı Mamak’ta canlandırıldı 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’nda düzenlenen anma programının ardından kortej yürüyüşü Prof Dr Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde son buldu. Günün son programında canlandırılan 15 Temmuz konulu “Diriliş Destanı” tiyatral oyunu güne damga vurdu. O gece Türkiye’de ve Mamak’ta yaşananları konu alan oyun salondaki vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

