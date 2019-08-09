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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Malzemeyi devlet aldı, köylüler yaptı

Malzemeyi devlet aldı, köylüler yaptı

Köprünün tahtalarının yenilenmesi

Çelik Halat 

-Piknikçinin konuşması

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Yerlibahçe ve Billoris köylerinde, köylülerin onardığı asma köprüler ulaşıma açıldı. Siirt İl Özel İdare Genel Sekreterliği malzemeyi aldı, köylüler köprüyü yeniledi. Merkeze bağlı Yerlibahçe ve Billoris köylerinin asma köprülerin onarımı için gerekli malzeme desteği köylülere sağladıklarını belirten İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kullanılamaz hale gelen her iki köprünün can ve mal güvenliğine zarar verebileceğinden onarım için gerekli malzemeleri temin ettiklerini söyledi.

Canpolat, “Köprü için gerekli malzemeleri aldık. Köylüler de işçilik karşılığı köprüyü onardı. Devlet ile köylü işbirliğin sonucu onarılan her iki köprü de şuan ulaşım sağlanabiliyor” dedi.
Uzunluğu 82 metre genişliği 2 buçuk metre olan asma köprüden köye ulaşımı sağladıklarını belirten Yerlibahçe köyü muhtarı Edip Şeker ise, "Ahşap zemini çelik halatla korunan köprü uzun yıllar yenilenmemişti. Yaptığımız talep sonucu İl Özel İdaresi gerekli malzeme desteğinde bulundu, biz de kendi imkanlarımızla köprüyü onardık. Şimdi köylüler rahatlıkla gidip gelebiliyorlar" diye konuştu.

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