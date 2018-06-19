Maltepeli kadınlar halay eşliğinde boğaz turu yaptı Haberi

-Kadınların müzik eşliğinde halay çekmeleri

-Boğazdan görüntüler

-Fotoğraf çeken kadınlar

-Kadınlar röportaj

-Ali Kılıç röportaj



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Boğaz turları başladı.

Yüzlerce kadın müzik eşliğinde hem halay çekti hem de boğazı gezdi. Maltepe Belediyesi tarafından kadınlar için özel olarak düzenlenen Boğaz turları başladı.

İlki 18 Haziran’da yapılan ve 19 Temmuz’a kadar sürecek turların bugünkü misafirleri Cevizli Mahallesi’nden 400 kadın oldu. Boğaz turuna Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de katıldı.

Boğazda hatıra fotoğrafları çekildi Şenlik havasında geçen tur öncesi konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede yapılan çalışmalar hakkında kadınları bilgilendirdi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de kadınların karşılaştığı zorluklarla ilgili konuşma yaptı. Maltepe İDO iskelesinden başlayan turda hareketli parçalarla kadınlar bol bol halay çekti. Felekten bir gün çalan kadınlar, batık ada Vordonisi, Kız Kulesi, Haydarpaşa, Beylerbeyi, Çırağan ve Dolmabahçe saraylarını da yakından görerek, bol bol fotoğraf çektirdi. Geleneksel hale gelen boğaz turu hakkında konuşan kadınlar da Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ederek, etkinliğin kadınlar arasındaki bağları kuvvetlendirdiğini söyledi.



“Bir gün boyunca kadın kadına eğleniyorlar” Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise turların düzenlenmesinin amacını açıkladı.

Maltepe Belediyesi’nin bir günü kadınlara armağan ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Kılıç, “Amacımız, uzun yıllar aynı mahallede birlikte yaşayan, aynı sokağı paylaşan, aynı parkta buluşan ama birbirini tanımayan kadın kardeşlerimizi tekne turunda bir araya getirmek. Onlarla burada sohbet ediyoruz, yaptıklarımızı anlatıyoruz. Onlardan da eleştiri ve öneriler alıyoruz. 1 gün boyunca kadın kadına eğleniyorlar” dedi.

(SA-HB-

