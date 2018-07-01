- Maltepe Üniversitesi yüksek lisans mezunlarını uğurladı Haberi

--diploma alan öğrencilerden detay

--mezun olan öğrenci röp

--genel detay

--kep atma töreni



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Maltepe Üniversitesi, 2017-18 dönemi yüksek lisans mezunlarını uğurladı. Maltepe Üniversitesi'nde iki gün süren mezuniyetin ikinci gününde yüksek lisans öğrencileri diplomalarını alarak mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nde iki gün süren mezuniyetlerin son gününde yüksek lisans öğrencileri diplomalarını alarak mezun oldu. Törenlerin ilk gününde lisans öğrencileri kep atarken dün de yüksek lisans mezunları için bir tören düzenlendi.

Düzenlenen mezuniyet törenine çok sayıda aile katılarak, öğrencilerin duygularına ortak oldu. Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümü yüksek lisans mezunu Saliha Kömeçoğlu, mezun olduğunu ve gururlu olduğunu belirterek, “Tez yazmak kolay bir şey değilmiş. Özellikle evli ve çalışıyorken. Güzel oldu her şey” dedi.

Bir diğer Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümü yüksek lisans mezunu Tuğçe Çolak, mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, “Kolay olmadı ama harika bir duygu gerçekten. Herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Çok sayıda öğrenciye, çeşitli alanlarda teşekkür belgesi verildi.

Mezuniyet töreni ise kep atma töreniyle sona erdi. (FA-ACÖ-E)

