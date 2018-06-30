Maltepe Üniversitesi mezunlarını uğurladı İzle

-Rektörün konuşması

-Mezunlardan röp

-diplomaların verilmesi

-kep töreni ve konserden detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Maltepe Üniversitesi, 2017-18 dönemi mezunlarını görkemli bir törenle uğurladı. Sanatçı Edis’in de sahne aldığı mezuniyet töreninde öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşadı. Ailelerin de davetli olduğu tören, Marmara Eğitim Köyünde bulunan Açıkhava Tiyatrosunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı.

Açılış konuşmalarını Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Kadir Çakır ve mezunlar adına Eğitim Fakültesi öğrencisi Beyza Karakoyunlu yaptı. “Bütün ümidim gençliktedir” Gençliğe ilimle, bilimle teknolojiyle yatırım yapmanın öncüsü olduklarını dile getiren Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şahin Karasar, konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü ile başladı.

Prof.Dr. Karasar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Bütün ümidim gençliktedir’. Gençliğimize olan umudumuz Dede Korkut hikayelerinden başlıyor. Gençlerimizin ne kadar dürüst ne kadar doğru olduğuna dair çok sayıda ifadeleri destanlardan bulmak mümkün. Öncelikle kendimize güveneceğiz sonra başkaları da bizlere güvenebilsin. Doğru bildiğimiz yolda umutla ilerleyeceğiz. Şair Necip Fazıl Kısakürek’in söylediği gibi ayağımızı yere sağlam basacağız. Bu mutlu günü görmek en çok sizlerin ve birazda bizlerin hakkı. Evlatlarımızın mutluluğun daim olmasını temenni ediyorum. Bütün öğretim üyesi arkadaşlarıma üniversitemizin tüm kadrosuna öğrencilerimize burada verdiği hizmetten dolayı şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Karasar, üniversite olarak 21’nci yılı geride bıraktıklarını belirterek şunları söyledi: “Bu eğitim yolculuğunda edindiğiniz birikim size özellikle sunmaya çalıştığımız akademik bilgilerle çok şey kazandığınızı biliyorum. Sizde bunun farkında olun ve hayat yolculuğuna önde başladığınız unutmayın”. “Vatanımıza yarışır birer yurttaş olacağız” İnşaat Bölümü öğrencisi Ahmet Kadir Çakır hayatla ilgili beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.



Çakır, “Böyle güzel bir kurumdan mezun oluyoruz. Hedeflerimiz yüksek bütün arkadaşlarımızla beraber omuz omuza çok daha güçlü yarınlara yürümeyi hedefliyoruz. Hepimiz alanlarımızda başarılı ve vatanımıza yarışır birer yurttaş olmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı. İnşaat Mühendisliği mezunu Mert Aldoğan, hayatının en güzel yıllarını üniversitede geçirdiğini belirterek şunları ekledi: “Arkadaşlarımızdan ayrıldığımız için bizim hüzünlüyüm. Ama içimde bir mutlulukta var. Ailemi gururlandırdığımı düşünüyorum”. Mert Aldoğan’ın babası İbrahim Aldoğan ise çocuğunun adına mutlu olduğu söyledi.



Baba Aldoğan, “Şu an da kendimi oğlumun yerine koyuyorum. Üniversiteye başlangıç ve bitiriş duygularını hissediyorum. Sanki oğlunun yerine ben mezun oluyorum. Buraya bilmeyerek girip umarım hepsi bilerek çıkmışlardır” şeklinde konuştu.

Mimarlık bölümü Ceren Kaya ise bölümü severek okuduğunu ve çok çalıştığını belirtti.

Kaya,”5 yıl benim için çok güzel geçti. Çok mutluydum. Hocalarım ve arkadaşlarım çok iyiydi. Aklımda hem iş hayatı hem de akademik alan için çok fikir var. Hepsinde birer adım atmaya çalışıyorum. Mimarlık çok zordu ama severek geldim. Çok çalıştım uykusuz kaldım ama sonunda mutlu bir şekilde bitirdim” dedi.

Mezuniyet töreninde ayrıca bilim, sanat, ve spor alanındaki projelerde görev alan öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

Tören, Edis konseri ve kep atma töreniyle son buldu.

